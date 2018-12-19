После прихода Юргена Клоппа Ливерпуль заиграл новыми красками и проводит каждый сезон все успешнее и успешнее. Сейчас мерсисайдцы как никогда близки к заветному трофею — чемпионству АПЛ. Давайте разберем, почему именно Ливерпуль лидирует сейчас в чемпионате и какие матчи ждут этот клуб в этом году.Ливерпуль — прагматизм и зрелищность
В этом сезоне Ливерпуль сразу же взял мощный старт. Стоит ли говорить, что это лучший результат для клуба за всю его 126-летнюю историю.
Мерсисайдцы — единственная команда, которая еще не проиграла ни одной игры в АПЛ. Если брать статистику пропущенных мячей, то и здесь Ливерпуль на первом месте — Алиссон позволил мячу залететь в сетку ворот всего 7 раз.
Кроме этого, Юрген Клопп сумел вывести свою команду из группы в Лиге Чемпионов. И не просто вывести, группа, в которую они попали, во всех обзорах назвали группой смерти. Но несмотря на тяжелое расписание, которое было у команды в октябре, Ливерпуль прошел этот отрезок с достоинством.
И тут можно выделить две основные составляющие успеха Юргена Клоппа как тренера. Во-первых, он сумел провести великолепную трансферную кампанию летом. Все помнят как, во многом, из-за ошибок вратаря Кариуса мерсисайдцы проиграли финал Лиги Чемпионов. Теперь на его замену пришел Алиссон. Бразильца многие считают лучшим вратарем в мире на данный момент, и он подтверждает эти утверждения своей уверенной игрой.
Во-вторых, Юрген Клопп прекрасно умеет рассчитывать силы команды. Когда это необходимо, команда играет в футбол на результат. Да, пусть это не слишком эффектно, но это экономит силы. А в нужный момент команда заводится на полную, как это случилось в матче с Манчестер Юнайтед, где Ливерпуль показал по-настоящему чемпионскую игру.
Трансляция футбола — ближайшие игры Ливерпуля
До конца года года осталось совсем немного, трансляция футбола с участием Ливерпуля — это всегда праздник для настоящего болельщика. Конец декабря у мерсисайдцев будет одним из самых тяжелых в расписании:
• 21 декабря матч с Вулверхэмптоном. Волки умеют играть против грандов, особенно если речь идет о матчах против грандов. Вулверхэмптон сумел сыграть вничью с обоими Манчестерами и Арсеналом, а также обыграть Челси. • 26 декабря — Ньюкасл Юнайтед. Это самый простой соперник на этом этапе, но скидывать Ньюкасл со счетов явно не стоит. • 29 декабря — Арсенал. Вишенкой на торте будет трансляция футбола против Арсенала. Первый матч второго круга подкидывает сразу же очень неудобного соперника. Унаи Эмери показал, что умеет готовиться и знает все слабости соперника. Арсенал одна из трех команд, которую мерсисайдцы не смогли обыграть во внутреннем чемпионате.
Конец года будет очень интересным и эти онлайн-трансляции пропускать ни в коем случае нельзя.
Новости Компаний.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!