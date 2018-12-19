Хоть многие продукты полезны как для женщин, так и для мужчин, но есть некоторые питательные вещества, которые более полезны мужчинам. «Мужские суперпродукты» при взаимодействии с мужскими гормонами способствуют наращиванию мышечной массы, снижают риски возникновения сердечно-сосудстых заболеваний, предотвращают прибавку в весе, появление простатита и др.Мужчины часто подвергаются риску заболеваний сердечно-сосудистой системы, особенно в пожилом возрасте. Поэтому важно получать с питанием хороший запас мононасыщенных жирных кислот. Мононасыщенные жирные кислоты помогают снизить риск возникновения хронических заболеваний связанных с сердечно-сосудистой системой. Одним из основных источников этих кислот являются орехи. Кроме того, употребляя орехи, в ежедневном рационе вы повышаете уровень витамина Е для памяти и здоровой кожи.Все виды ягод и вишни, которые имеют синие, красные и фиолетовые цвета является суперпродуктами для мужчин. Связано это с тем, что в своем составе они содержат антоцианы. Именно эти гликозиды помогают поддерживать здоровье мозга по мере старения.Томатный соус помогает защитить мужской организм от рака предстательной железы. Исследования показывают, что ликоптин, содержащийся в томатах, лучше усваивается если они приготовлены с добавлением жира. Поэтому, для здоровья простаты, следует включить в свой рацион спагетти с томатным соусом.Проведенные исследования показывают, что употребление брокколи может помочь защитить от риска развития рака мочевого пузыря. Для этих целей можно использовать любой вид капусты, но брокколи является одной из лучших.Бананы – идеальный продукт для добавления в организм калия. Калий помогает держать нервы «в узде», а так же снижает кровяное давление. К тому же, бананы поддерживают иммунную систему.Черный шоколад содержит большое количество како-бобов и идеально подходит для тех мужчин, которые хотят сократить употребление сахара и жирной пищи. Добавление черного шоколада к ежедневному рациону помогает понизить кровяное давление и улучшить работу сердца. Тем более что шоколад повышает настроение и концентрацию.Так как мужчины часто подвержены повышенному артериальному давлению, то для его снижения следует употреблять арбуз. Арбуз содержит большое количество калия, именно он стабилизирует кровяное давление в организме.Существует мнение, что устрицы – это афродизиак, который увеличивает либидо. Отчасти это правда, ведь устрицы богаты цинком. Цинк – это просто незаменимый минерал для мужского здоровья.В яйцах содержится не только белок, но и холин, который способствует улучшению памяти. Белок из яиц идеально подходит для поддержания энергии на протяжении всего дня, что делает их отличным выбором для завтрака.Конечно, не все морепродукты одинаково полезны для мужчин. Лучшими среди них являются лосось, сардины, скумбрия. Эти рыбы содержать огромное количество омега-3 жирных кислот, которые не заменимы для мужского организма. Включите в ежедневный рацион цельнозерновые продукты, овощи, здоровые жиры, фрукты и белки и будете здоровые! Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!