Если вы отчаянно ищете способ уменьшить провисание кожи и образование морщин, но проведение антивозрастной хирургии не вариант, то вы находитесь в правильном месте. Вот 6 упражнений для лица и шеи, которые помогут вам выглядеть моложе, не опасаясь плохих результатов или шрамов, связанных с операцией. Для максимального эффекта против старения делайте каждое из упражнений по 30 секунд. 1. Шея Поднимите подбородок, наклонив голову назад, пока кожа под челюстью не натянется. Выдвиньте нижнюю челюсть, прижмите язык к нижней линии десны и раскатайте нижнюю губу. Хотя эта статья посвящена упражнениям для лица, тонизированная шея также важна для молодости. Это упражнение против провисания помогает бороться с «шеей индейки», которая очень непривлекательна. 2. Под глазами  Это восточное упражнение дает мгновенные результаты, помогая вам выглядеть моложе. Смотрите вверх глазами, не наклоняя и не двигая головой. Веки могут трепетать, глядя вверх и напрягая недостаточно использованную мышцу. Дышите глубоко, выполняя упражнение. 3. Щеки Было научно доказано, что тренировка мышечной улыбки улучшает мышечный тонус! Зажмите угол рта чистыми руками, возле линии улыбки. Когда вы сильно сжимаете, улыбайтесь как можно шире. Вы должны почувствовать напряжение в мышцах лица, которое поднимет кожу щек. 4. Челюсть  Поднимите шею, как в первом упражнении. Поверните голову в любую сторону и вытяните нижнюю челюсть. Просто! 5. Подбородок Чтобы подтянуть подбородок, вам нужно прижать нижнюю губу и протолкнуть язык между нижней губой и зубами. Тем временем прижмите нижнюю губу к языку. 6. Верхняя губа Положите большие пальцы внутрь верхней губы, чтобы почувствовать десны. Улыбнитесь и закройте верхнюю губу, чтобы придавить большие пальцы. Источник: fithacker.ru