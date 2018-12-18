По данным РГП "Казгидромет", в Уральске в этот день ожидается переменная облачность, днем -11, ночью -15. В Атырау также переменная облачность. 5 градусов ниже нуля днем и -8 ночью. В Актобе днем столбик термометра опустится до 10 градусов мороза, ночью до -15. В Актау днем температура воздуха прогреется до +2 градусов, ночью до -5. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.