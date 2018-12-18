16-17 декабря в столице проходил VII Республиканский конкурс акынов. По словам организаторов, мероприятие было посвящено 20-летию Астаны. В течение года во всех регионах страны проводились отборочные конкурсы, по итогам которого были определены участники главного конкурса. Стоит отметить, что в состязании участвовали 20 конкурсантов. Главный приз "Золотая домбра" и сертификат на пять миллионов тенге достались участнице из Уральска Жансае Мусиной. К слову, в 2012 году первым обладателем приза «Алтын домбыра» стал Мухтар Ниязов из Кызылорды. В 2013 году приз достался Жандарбеку Булгакову из города Талдыкорган. Если в 2014 году конкурс выиграл Балгынбек Имашев из Алматинской области, то в 2015 жылы «Алтын домбыра» досталась акыну из Павлодара Аспанбеку Шугатаеву. В 2016 году приз во второй достался Мухтару Ниязову, а в 2017 обладателем приза второй раз стал Жандарбек Булгаков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.