Если вам хочется обновить "уставшую" кухню и поменять опостылевшие обои, то не обязательно бежать в банк за кредитом. Специалисты предлагают решения не требующие больших вложений, а зачастую просто пылящиеся в гараже. Главное посмотреть на эти вещи под другим углом Дизайн кухни в современном исполнении - присутствие нестандартных вариантов и смелых решений, отсутствие ненужных лишних элементов и избитых шаблонов. Сегодняшний интерьер кухни включает в себя изогнутые фасады и барные стойки, расположение предметов мебели в виде полуострова или острова, что довольно практично, когда кухня совмещена с гостиной комнатой.- кирпич. Главное направление в стиле лофт, для ценителей современного стилистического дизайна, включает в себя красочные элементы в виде изображений. Отделочный материал имеет некоторые особенности при использовании: отлично отделяет акценты большого пространства, соединенной с гостиной;- декоративный камень. Искусственным материалом хорошо выделять обеденную часть зоны или рабочую. Этот дизайн делает помещение комфортным и уютным, плавно сглаживая строгий вид монохромных изделий; - деревянные панели. Являются экологически чистыми продуктом. Выбирая отделку в виде вагонки, учитывайте то, что пространство существенно сократится. Лучше использовать для оформления одной, максимум двух стен;- керамический кафель. Чаще всего используют для отделки рабочей стены. Имеет большое количество положительных характеристик: влагостойкий, прочный и надёжный при длительной эксплуатации, разнообразие выбора. Отлично смотрится отделка из комбинированных вариантов плитки.- выбирайте мебель с учётом планировки кухонного пространства. Для маленьких кухонь подойдут угловые варианты. В помещении-студии прекрасно будут смотреться полуостровные или островные виды, для загородных коттеджей - деревянные массивные модели;- мебельный кухонный гарнитур непременно должен гармонировать с отделкой всей кухни, также обратите внимание, на какую сторону выходят окна помещения. Холодные оттенки прекрасно впишутся для солнечной стороны, для затемненной - светлые мягкие цвета; - современный дизайн должен включать в себя функциональность расстановки мебели: местоположение плиты, мойки, холодильника должно осуществляться справа налево. Свободный доступ должен присутствовать ко всем полочкам и ящикам. Различный декор выгодно подчеркнет помещение кухни, придаст нужный стиль, обеспечит комфорт и уют.