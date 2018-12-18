Обрушилась стена здания, которое находится на территории бывшего приборостроительного завода "Омега". Как рассказали работники соседнего предприятия, плиты здания обрушились днем 14 декабря. – Грохот был страшный. У нас полы и стекла тряслись. Хорошо, что никого не придавило. Приезжали сотрудники ДЧС, огородили лентой и все. В здании местами нет пола, местами нет потолка. Все упало вниз с девятого этажа на первый, - рассказал работник соседнего предприятия. По словам сторожа, заброшенное здание несколько лет назад начал достраивать неизвестный предприниматель. Однако по неизвестным причинам строительные работы прекратились, а само здание облюбовали бездомные люди и подростки. По словам сторожа, находиться рядом со зданием опасно для жизни, так как в любой момент могут обрушиться и другие плиты. А с недавних пор строение и вовсе начали разбирать неизвестные люди. – Здание не само разрушается. Его разбирают. Кто это делает и зачем - мы не знаем. Арматуру вытащили, плиты таскают, стекла выбивают. У меня на телефоне есть все видеозаписи и фотографии людей, которые все это вытворяют. Я их передал участковому. Здание жалко. Столько лет стоит. Из него мог бы получиться отличный торговый центр или еще что-нибудь, - рассказал местный сторож Толеу. Выяснилось, что несмотря на то, что здание рушится, в нем все же до сих пор находятся люди. Именно поэтому корреспонденты "МГ" вместе со сторожем вызвали сотрудников полиции. Однако, не дождавшись их, уехали. Стоит отметить, что здание находится на территории частной собственности. Однако выяснить, кому принадлежит здание, не удалось.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.