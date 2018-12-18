Иллюстративное фото с сайта Sportbox - Газета выяснила, что он больше не прикован к постели. Кроме того, его система жизнеобеспечения не зависит от аппарата искусственного дыхания. Вместе с тем предположительно, он проходит курс серьезного лечения, и ему требуется уход, стоимость которого в неделю обходится более чем в $60 тысяч, - говорится в сообщении издания. Отмечается, что Михаэль Шумахер с семьей живет в своем швейцарском доме. По информации газеты, легендарный гонщик живет в основной части дома, а не в пристройке, которая якобы переоборудована в домашнюю больницу, как ранее сообщали ряд СМИ. Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму 29 декабря 2013 года, катаясь на горных лыжах во французских Альпах. Около полугода он провел в медикаментозной коме, после чего был выписан из госпиталя и перевезен в свое швейцарское поместье, где до сих пор проходит реабилитацию. Супруга гонщика Сабине Кем взяла на себя руководство процессом восстановления и тщательно оберегает его от внимания прессы - с момента инцидента в СМИ не попало ни одного изображения гонщика, а публикации слухов о здоровье пилота заканчиваются судебными исками представителей Шумахера. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.