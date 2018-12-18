В торжественной обстановке ключи от новых квартир военным вручил аким города Актобе Ильяс Испанов. Все дома подключены к инженерным сетям, закончено благоустройство придомовой территории. В мероприятии также приняли участие командир воинской части 6655 подполковник Мирас Турдалин и представители местной исполнительной власти. - В Казахстане гарантированы права военнослужащим на обеспечение жильем, и государство принимает все необходимые меры для реализации данного права. Жилье в этих домах реализуется в рамках государственной программы «Әскери баспана» и «Нурлы жер» по линии «Жилстройсбербанка». Все это стало возможным благодаря иницированным главой государства жилищные программы, которая дает возможность военнослужащим страны приобретать в собственность новое жилье по самым низким процентам. От имени руководства города поздравляю вас с Днем Независимости и с обретением собственного жилья, - обратился к новоселам Ильс Испанов. От имени счастливых новоселов гвардейцев благодарность Акиму города Актобе выразил военнослужащий контрактной службы, многодетный отец Айдар Карашолаков. - Мы реально ощущаем постоянную поддержку и заботу со стороны нашего государства. Мы видим, что благодаря очень дальновидной и мудрой политики главы государства, все препятствия на пути развития страны успешно преодолеваются. Это событие для нас поистине грандиозное. Ведь получить собственное жилье до сегодняшнего дня была нашей главной мечтой жизни. И сегодня в канун большого национального праздника для всех казахстанцев Дня Независимости мы неописуемо счастливы вдвойне - отметил Айдар Карашолаков.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.