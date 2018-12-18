Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев в ходе рабочей поездки в Каргалинский район встретился с жителями села Кос-Истек, пострадавшими от серии умышленных поджогов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

В беседе с сельчанами он отметил, что с первых дней ситуация находится на его личном контроле.

- Создана и продолжает работу специальная группа, в состав которой вошли представители прокуратуры, полиции, местных исполнительных органов. Районным акиматом и спонсорами оказана материальная помощь всем пострадавшим. Виновные в этом преступлении понесут наказание в соответствии с законодательством Казахстана. Также будет рассмотрен вопрос привлечения к ответственности отдельных сотрудников полиции, - заверил глава региона.

Присутствовавший на встрече начальник департамента полиции Актюбинской области Махамбет Абисатов доложил о том, что по данному делу установлены четверо подозреваемых. У каждого из них были собственные мотивы – это межличностные отношения и жажда получения материальной выгоды. Следственные мероприятия продолжаются.

В завершение встречи сельчане выразили благодраность за оказанную материальную помощь и поддержку.