Фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО 16 декабря в Западно-Казахстанской области родились 37 детей. Ежегодно 16 декабря во всех родильных домах региона стало доброй традицией поздравлять мам малышей в День Независимости. Глава региона Алтай Кульгинов и аким города Мурат Мукаев поздравили мам и малышей, рожденных в областном перинатальном центре и роддоме многопрофильной больницы города Уральск в День Независимости. - От имени жителей поздравляю вас с праздником. Самое главное - желаю здоровья вам и вашим детям, а также нашим медицинским работникам выражаю огромную благодарность, - отметил аким области. В подарок от имени западноказахстанцев молодые мамы получили прогулочные коляски. - Наши детки – наше будущее. Спасибо большое медицинскому персоналу. Я здесь уже во второй раз. Здесь мне нравится, акушеры и медсестры, они хорошо выполняют свою работу. Спасибо за подарок и всех с праздником! - отметила молодая мама Светлана Козуб. Как сообщили в управлении здравоохранения, все мамы и новорожденные чувствуют себя хорошо. В целом, в регионе 16 декабря родились 37 детей, из них 20 мальчиков и 17 девочек. В областном перинатальном центре родились 16 детей, из них 10 мальчиков и шесть девочек. В городской многопрофильной больнице родились 14 детей, из них пять мальчиков и девять девочек. В районах родились семь детей, из них пять мальчиков и две девочки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.