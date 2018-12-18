". Они были оштрафованы на 408 тысяч тенге, - рассказал Биржан Хайруллин.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал руководитель управления департамента агентства по делам государственной службы Биржан Хайруллин. – Согласно статье 139 Трудового кодекса РК, на гражданскую службу, на должность, связанную с исполнением управленческих функций, не может быть принято лицо, ранее совершившее коррупционное преступление. 22 июня 2018 года решением Жанибекского районного суда отдел образования был привлечен к ответственности по статье 681 КоАП РК "Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступлениеКроме этого, Акжайыкский районный отдел образования также был оштрафован по аналогичной статье. – Однако Акжайыский отдел образования признал свою вину и дело до суда не дошло. В течение семи дней они оплатили административный штраф в размере 120 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.