По данным РГП "Казгидромет", в Уральске днем будет -10, ночью до 15 градусов мороза. В Атырау переменная облачность, днем 2 градуса ниже нуля, ночью -6. В Актобе также переменная облачность, -9 градусов ожидается днем, ночью до 12 градусов мороза. В Актау днем столбик термометра опустится до 2 градусов ниже нуля, ночью -5.