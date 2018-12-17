В пресс-службе РгК "Батыс" сообщили, что случай произошел 8 декабря в 20.00 во время несения патрульно-постовой службы войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Ержана Уразбаева и патрульных рядовых Бекарыса Турсынхана и Нуртугана Исабека в 4-ом микрорайоне. Они заметили подозрительного мужчину, поведение которого показалась странным. Рядовой Ержан Уразбаев попросили предъявить документы, однако мужчина вел себя неадекватно, на поставленные вопросы отвечал невнятно и некорректно. После этого войсковой наряд вызвал по рации начальника патрульной группы и дежурного, которые вместе со старшим специалистом кинологической службы батальона оперативного назначения воинской части 5517 Сафиром Янсуфином и служебной собакой по кличке «Кармен» через несколько минут прибыли на место. - Служебно – розыскная собака подала знак специалисту кинологу, что где-то рядом есть наркотические вещества. При обыске служебная собака своим активным поведением обозначила диван, стоявший рядом с подъездом дома, где был задержан подозреваемый. После гвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу УВД г. Уральска, и во время тщательного досмотра в присутствии понятых в нижней части дивана обнаружили тайник, где был спрятан шприц, заправленный неизвестной жидкостью со специфическим запахом (предположительно наркотическое вещество), - сообщили в пресс-службе РгК "Батыс". За проявленную бдительность и профессионализм военнослужащие были поощрены командиром воинской части. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.