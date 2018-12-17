Заметно ухудшается внимание и память. Страдает иммунитет, а это, в свою очередь, влечет за собой увеличение количества случаев простудных заболеваний. Чаще обостряются хронические болезни. Ослабляется зрение. Происходят нежелательные изменения в работе сердечно-сосудистой системы. Причины раздражительности тоже кроются в недосыпании. Неправильно организованный сон вносит свою лепту в тусклые волосы, ломкие ногти и проявления преждевременного старения.

В погоне за здоровым образом жизни на первое место в основном мы ставим здоровое питание, отсутствие вредных привычек и обязательные физические нагрузки, а вот сну, неотъемлемой составляющей нормального существования человека, отводится минимальное внимание. Расчет идет на то, что свалившись в кровать от бешеного ритма современной жизни, можно и так уснуть без памяти до самого утра.Но именно здоровый сон правильно влияет на внутренние процессы, в том числе нормализует и стабилизирует обмен веществ. Люди, страдающие от недосыпания и не умеющие должным образом организовывать свой сон, сталкиваются со множеством проблем в области здоровья, и проявляется это вот такими последствиями.Перечисленное заставляет задуматься и толкает на поиски эффективных способов предотвращения подобных последствий. Спокойное засыпание и бодрость по утрам будут вам гарантированы при соблюдении определенных правил. Вот они. Весомое значение для качества сна имеет положение тела. Например, в варианте «на спине» наблюдается затрудненное дыхание, что бывает опасно из-за временной его остановки. Также это влечет за собой уменьшение количества кислорода в крови, следовательно, его нехватка скажется на всех системах жизнедеятельности.Положение «на правом боку» не совсем желательно для нормального функционирования системы пищеварения. В этом случае желудочный сок вместо положенного «в желудке» находится в пищеводе. Не совсем благоприятна такая поза и для лимфатической системы. Она намного медленнее выводит токсины. Но даже при всех перечисленных минусах, спать таким образом рекомендовано людям с желчнокаменной болезнью. Этот же совет относится и к тем, кто испытывает чувство тревоги. На левом боку, как утверждают специалисты, спать полезнее. И желудочный сок оказывается там, где ему следует, и токсины выводятся без промедлений. А для людей, у которых диагностирован сахарный диабет или же имеются проблемы в работе печени, эта поза почти что идеальная. Следующее правило касается одежды. Ее должно быть как можно меньше. Если ничего не будет мешать, стеснять и сковывать во время сна, то это значительно повысит его качество. Микроклимат. Особенное внимание необходимо уделить ему в отопительный сезон. Свежий воздух, необходимое увлажнение и комфортная температура – вот все, что необходимо для полноценного здорового сна. Для быстрого засыпания можно принять расслабляющую ванну с ароматическими маслами или же успокаивающими травами. Нежирная и легкая пища, отсутствие в вечернем рационе спиртных напитков и кофе увеличат ваши шансы на здоровый сон. Следует исключить посторонние звуки и стараться спать в темноте. Именно при ее наличии вырабатывается в достаточном количестве мелатонин, так называемый гормон красоты и молодости. Одним словом, тишина и темнота – ваши союзники. Осталось только верно организовать спальное место. Необходимая для этого поверхность должна обеспечивать максимальное расслабление для позвоночника и не способствовать нарушению кровотока. Хорошо, что большой выбор ортопедических матрацев позволяет это сделать. Этим же требованиям должна отвечать и подушка. Имеет значение не только размер, но и наполнитель. Теперь, зная секреты хорошего сна, вы точно не пополните «армию» страдающих от бессонницы людей.