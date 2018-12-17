Спальня — едва ли не самая важная комната в современной квартире или доме. Оформление спальни должно быть современным и в то же время соответствовать традиционным критериям комфорта: уют, спокойствие и возможность комфортного отдыха. Современный дизайн все чаще обращается к тематике ретро, и дизайн спален не является исключением. Тем, кто хочет придать своему интерьеру современности, стоит, как ни странно, обратить внимание на тенденции середины прошлого века. Речь идет не только о выборе мебели, но и об акцентах и цветовых решениях. Стоит обратить внимание на яркие цвета в сочетании с простыми линиями.Если в дизайне не хватает строгости, стоит задуматься о металлических акцентах в интерьере. Речь не идет о холодном блеске стали, который часто не подходит для спальной комнаты. Скорее, стоит обратить внимание на золотистые и медные оттенки. Их сочетание с деревом даст шикарный деревенский стиль, а старинная мебель поможет создать теплую, уютную атмосферу. Не стоит забывать о комнатных растениях — живых украшениях интерьера. Простое растение, стоящее в кадке, оттенит акценты интерьера, не притягивая при этом излишнего внимания.Если говорить о модных цветах, нельзя не упомянуть яркие пурпурные и винные оттенки, очаровавшие в этом году, кажется, всех. Цвет марсала — настоящий хит 2019 года. Не лишним будет и использование в интерьере темно-зеленого и желтого цветов. Отказаться стоит от классических и уже надоевших бежевых оттенков. Оформив спальню в столь скучных цветах, не стоит ждать восторженных отзывов: интерьером правит яркость. Впрочем, если нет желания красить стены в пурпурный цвет, можно ограничиться яркими постельными принадлежностями, подушками или шторами. По-настоящему воплотить свои интерьерные фантазии в жизнь смогут те, кто предпочитает фольклорные или даже цыганские мотивы. Замысловатые узоры на ярком фоне будут выглядеть крайне актуально. Не возбраняется использовать этнические сувениры: они прекрасно дополнят цветастый текстиль. Совсем недавно модная отделка стен спальни подразумевала по меньшей мере использование красок и трафаретов. Сейчас дизайнеры вновь обратились к испытанному решению — обоям. Это не может не радовать, ведь обои, пожалуй, являются самым простым способом придать комнате индивидуальности. Одной из самых необычных тенденций 2019 года выступает оформление двери как главного акцента комнаты. Двери расписывают красками, заменяют на тяжелые амбарные или стилизуют под части ворот. Главный принцип — не переборщите с акцентами в остальной части комнаты.Если хочется украсить стены, лучше всего выбрать одну или две крупных абстрактных картины. Яркие цвета и интересные линии помогут подчеркнуть оформление комнаты. В то же время не стоит вешать несколько маленьких картинок: эффектности современной спальне они не придадут. Выбирая шторы, нужно помнить, что выгоднее всего они будут смотреться в том случае, если их дизайн будет созвучен дизайну покрывала. В выборе плотности ткани можно руководствоваться личными предпочтениями: дизайнеры не дают однозначных советов.