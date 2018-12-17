Автопарк департамента полиции Актюбинской области пополнился машинами «Шкода Октавиа». Обеспеченность служебным автотранспортом полицейских составила почти 100%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Независимости, прошло на площади «Қазақ халқына мың алғыс». В нем приняли участие аким области Бердыбек Сапарбаев, руководители правоохранительных органов, личный состав органов внутренних дел.

Глава региона отметил, что в регионе принимаются эффективные меры по укреплению материально-технической базы подразделений департамента полиции, что отвечает новым задачам совместной ответственности за правопорядок в области.

- В 2018 году из местного бюджета департаменту полиции было выделено 7,2 млрд тенге. Благодаря реализации ряда совместных проектов, профессионализму сотрудников, в регионе значительно снижен уровень преступности. Автопарк департамента пополнился новыми служебными автомобилями, что, безусловно, положительно скажется на оперативности раскрываемости преступлений и правонарушений, обеспечении правопорядка и патрулировании на дорогах области. Вопрос обеспечения максимальной законности и общественной безопасности жителей области является приоритетным, - подчеркнул аким области и вручил полицейским ключи от автомобилей.

В свою очередь сотрудники полиции пообещали достойно выполнять свой служебный долг, охранять покой и безопасность людей, обеспечивая правопорядок в регионе.

В завершение праздничного мероприятия ветеранам и лучшим сотрудникам ОВД были вручены награды. Так, Указом Президента РК государственными наградами награждены 8 сотрудников департамента полиции.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.