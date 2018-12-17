j7c83ppw9bk В мессенджерах и соцсетях несколько дней распространяется видеоролик, на котором снято, как водитель авто выходит из машины и на коньках без труда ездит по дороге. Женский голос за кадром сообщает, что это автодорога Таскала-Уральск. - Водитель Виталий Денисов. Этим видео он хочет показать, что ездить невозможно на данной резине, - говорит женщина. Нужно отметить, что с начала декабря в ЗКО установилась теплая погода и даже шел дождь. В связи с этим на дорогах образовалась гололедица. Практически ежедневно вечером ДЧС ЗКО рассылает предупреждение о том, что трассы по всем направлениям закрыты.Скриншот с видео Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.