Новую школу №50 на 900 учеников открыли в микрорайоне Сарытау в канун празднования Дня Независимости, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Строительство школы в микрорайоне Сарытау началось в октябре 2016 года. Подрядной организацией является ТОО "Жиенбай". Стоимость строительства составляет 1,8 млрд тенге.
На открытии школы аким ЗКО Алтай Кульгинов поздравил всех учащихся и родителей с этим знаменательным днем.
– Хочу поздравить всех присутствующих с великим праздником Днем Независимости нашей страны. Это очень символично, что эту школу на 900 мест по программе главы государства "Нурлы жол" открываем в преддверии Дня Независимости. Это долгожданное событие. Все мы помним, что строительство этой школы на какое-то время было приостановлено. Но мы его возобновили. У государства есть на это возможности. У нас есть хорошие строители, которые могут справиться с поставленной задачей. Эта школа предназначена нашим детям. Все делается ради нашего будущего. Открывая эту школу, мы разгружаем СОШ №47 и СОШ №10, где число учеников превышает допустимые нормы. Они были трехсменные. Теперь эта проблема решена. Мы охватим весь район, - отметил глава региона.
По словам Алтая Кульгинова, следующей поставленной задачей является решение проблем с аварийными школами в районах и в городе.
– Бюджет на это уже предусмотрен. Весной или летом следующего года начнется строительство новых школ на месте аварийных. Это школа-интернат на 300 мест в Акжайыкском районе, школа на 600 мест в Казталовском районе. А также в городе Уральск будет построена еще одна школа №51 на 900 мест. Потому что наш город развивается очень быстро. Поэтому весной следующего года мы начинаем строительство нового микрорайона Акжайык, в котором будут построены 150 новых домов, школы, детские сады. Инвесторы хотят строить на свои деньги. Инженерные сети уже подготовлены. Все это делается для вас и ваших детей. Наша цель - чтобы люди были уверены в завтрашнем дне. Воспитать хорошее поколение - это задача наших педагогов. Мы с большим уважением относимся к нашим учителям. Глава государства уделяет огромное внимание статусу педагогов. Учитель должен учить. Мы не должны забывать о таких простых истинах. Поздравляю всех с праздником! Желаю все здоровья, успехов и чтобы в вашем нелегком труде достигли огромных успехов, - обратился к горожанам глава региона.
Как рассказал руководитель управления строительства ЗКО Алтынбек Кайсагалиев, планируется строительство еще двух школ в поселке Зачаганск.
– Население поселка Зачаганск достигает 60 тысяч человек. Поэтому будут построены еще две школы. Это СОШ №51 и СОШ №52. По области проектируются еще 10 школ, - рассказал Алтынбек Кайсагалиев.
На открытии новой школы собрались учителя, ученики, а также их родители.
– Мы очень рады, что наши дети будут учиться в новой школе. Раньше ходили в СОШ №10. Для нас это было далеко. Теперь у нас есть своя школа. Мы благодарны руководству области. Спасибо Алтаю Кульгинову за условия, которые он и его команда нам создает. Всех поздравляю с праздником. Здоровья, счастья и всего наилучшего, - рассказала жительница микрорайона Сарытау Айман Молдагалиева.
Напомним, строительство школы в микрорайоне Сарытау в поселке Зачаганск началось в октябре 2016 года. Строительством занималось ТОО "СВ плюс". Ее открытие должно было пройти еще в конце 2017 года, однако подрядчик не успел закончить все работы и ввод здания в эксплуатацию отложили еще на полгода - до второго квартала 2018 года. Летом аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ проверил строительство школы.
Фото Медета Медресова
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!