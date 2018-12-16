Всем жителям ЗКО служба "112" отправила рассылки о том, что трассы по нескольким направлениям закрыты из-за непогоды. – 16 декабря в связи с сильным гололедом закрыто движение на автодорогах Уральск-Таскала, Уральск-граница РФ, Постепное-Федоровка-граница РФ, Уральск-Атырау, Самара-Шымкент, Чапаево-Жалпактал-Казталовка, Чапаево-Жангала-Сайхин, Таскала-Аккурай-Болашак, Жымпиты-Каратобе, - говорится в сообщении службы "112". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.