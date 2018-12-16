Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 17 декабря в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 11 градусов ниже нуля, ночью -16. В Атырау переменная облачность. Днем -5, ночью так же 5 градусов пороза. Облачную погоду и 5 градусов мороза днем прогнозируют в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 6 градусов мороза. В Актау синоптики прогнозируют осадки в виде снега. Днем +3, ночью -3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.