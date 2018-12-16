Ключи от служебных автомашин марки «Шкода Октавиа» в торжественной обстановке на площади «Қазақ Еліне мың алғыс» вручил глава региона Бердыбек Сапарбаев. Автомашины предназначены для осуществления охраны общественного порядка и общественной безопасности патрульной полицией в областном центре. Аким области отметил, что в нашей стране идет модернизация правоохранительной системы и подобное внимательное отношение региональной исполнительной власти к укреплению материально-технической базы подразделений Департамента полиции отвечает новым задачам совместной ответственности за правопорядок в регионе. Все это позволит стражам правопорядка достойно выполнять свой служебный долг, охраняя покой и безопасность людей, обеспечивая правопорядок в регионе. Торжественное мероприятие прошло в Департаменте полиции Актюбинской области, где начальник Департамента генерал-майор полиции Махамбет Абисатов вручил ветеранам и отличившимся полицейским награды. Указом Президента страны государственными наградами награждены восемь сотрудников Департамента полиции. Сотруднику ДПС УП города Актобе лейтенанту Аймагамбет Данияру орден «Айбын» вручен в городе Астана. Правами Министра награждено -19 сотрудников, в том числе медалями – 10 сотрудников. Правами начальника Департамента поощрено 1390 сотрудников, в том числе 935 денежными премиями. Торжественное мероприятие завершилось праздничным концертом.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.