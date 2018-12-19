В ЗКО чиновника осудили за хищение пятилетней давности
Уральский городской суд вынес приговор в отношении экс-председателя СПК "Орал" Руслана Сапаргалиева и его подельника Бакытжана Нигишева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Уголовное дело по статье 176 УК РК «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества» в отношении бывшего председателя правления СПК «Орал» Руслана Сапаргалиева и директора ТОО «АттисОралАгро» Бакытжана Нигишева было передано в суд в декабре 2013 года. Однако Бакытжан Нигишев скрывался от правосудия и был задержан год назад.
Из материалов дела стало известно, что в период 21 октября по 29 ноября 2011 года Сапаргалиев, работая председателем правления АО НК «СПК Орал», заведомо зная, что поставок овощной продукции не было, перечислил на расчетный счет ТОО «АттисОралАгро» денежные средства в сумме 275 000 000 тенге, из которых подсудимым Нигишевым приобретено лишь 900 тонн лука на сумму 40 500 000 тенге в к/х «Дон В.К.», которые согласно договора хранения №16 от 24.11.2011 года должны были храниться в современном овощехранилище, включающим в себя температурный режим, влажность, необходимую вентиляцию и систему кондиционирования.
Однако приобретенный лук хранился без соблюдения требований, что привело к его порче.
Оставшиеся 234,5 миллиона тенге, поступившие на счет ТОО «АттисОралАгро», подсудимый Нигишев
обналичил через свои аффилированные предприятия ТОО «Фирма Фармсервис» и ТОО «Совместное Казахстанско-Кыргызское предприятие базальт волокно», учредителем и директором которых является сам
подсудимый Нигишев. При этом он не осуществлял других поставок овощной продукции. Подсудимый Сапаргалиев, зная, что овощи хранились в подвале, подписал акт выполненных работ, тем самым
причинили имущественный ущерб на общую сумму 104,6 млн тенге.
Таким образом, Сапаргалиев и Нигишев АО «НК СПК Орал» причинен материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 379,6 миллиона тенге.
Нигишев и Сапаргалиев с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.
Суд приговорил Бакытжана Нигишева и Руслана Сапаргалиева к 2 годам и 6 месяцам условно. Однако в связи с 25-летием Независимости Казахстана Сапаргалиев был освобожден от уголовной ответственности по амнистии.
Также суд постановил взыскать в долевом порядке с Руслана Сапаргалиева и Бакытжана Нигишева госпошлину в доход государства в размере 3,7 миллиона тенге.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!