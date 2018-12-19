Арест санкционирован 15 декабря уральским городским судом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 15 декабря в отношении жещины, обвиняемой в убийстве 5-летней дочери, применена мера в ивде содержания под стражей сроком на два месяца. Она обвиняется в преступлении по ст. 99 ч.2 п.14 УК РК "Убийство заведомо несовершеннолетнего лица". Напомним, 5-летняя Айару скончалась днем 12 декабря. По словам бабушки, за несколько дней до этого девочка болела простудой и не посещала в школу. В день ее смерти с ней дома была мама, которая сообщила бабушке о смерти девочки. Со слов бабушки, при вскрытии выяснилось, что Айару была задушена. Полицейские сразу же задержали маму девочки.