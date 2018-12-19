Управляющий директор ФСМС Забира Оразалиева рассказала подробно, как получить бесплатную госпитализацию. - Пройти лечение бесплатно – это возможность, которая предоставляется казахстанцам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от государства. Причем речь идет не только об экстренной госпитализации, но и о плановой. И, так как мы считаем важным провести обширные и понятные разъяснения о правах пациента в системе здравоохранения, то вопрос госпитализации и четких инструкций по тому, как получить стационарную помощь бесплатно, конечно, один из важных для освещения, - сообщила Забира Оразалиева. Предлагаем вашему вниманию памятку в форме карточек, на которых в удобном и доступном формате есть ответы на все вопросы о госпитализации.