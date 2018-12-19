Иллюстративное фото с сайта Yenicag.ru

Сотрудники управления по борьбе с религиозным экстремизмом департамента полиции Атырауской области в ходе проверки столовой, расположенной в г. Кульсары Жылыойского района, обнаружили в одной из столовых комнату для совершения намаза без разрешения уполномоченных органов. Молельня была рассчитана как для самих владельцев, так и для посетителей столовой.

- Вина предпринимателя была полностью доказана, по ч.1 ст.490 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях". Суд наложил на владельца столовой административный штраф в размере 120 250 тенге с приостановлением деятельности столовой сроком на 3 месяца, - сообщили в пресс-службе Жыойского районного суда Атырауской области.