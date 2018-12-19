Как рассказали очевидцы, служебный автомобиль ДЧС ЗКО подъехал к фитнес-центру на пересечении улиц Молдагуловой и Тайманова. Через некоторое время из здания вышел мужчина и сел в машину. – Я сначала подумал, что пожар, может, случился. Что может делать машина с мигалкой возле фитнес-центра в 22.00 вечера? Вроде тихо. Водитель из машины не выходил минут 20. Потом из центра вышел мужчина в спортивном костюме и со спортивной сумкой. Сел в машину и уехал. Значит, служебные машины выдаются и для личных нужд наших спасателей и пожарников? Как так? Недавно знакомый говорил, что пожарные на пожар ехали два часа. А они по фитнесам катаются. Разве так можно? - возмутился житель города. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что сотрудник ДЧС Дальнейчук забирал из фитнес-центра своего знакомого, у которого сломалась машина. – На данный момент капитан Дальнейчук пишет объяснительную, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. vO6FcZKFlVI Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.