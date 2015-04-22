В ЗКО увеличивается число животных, больных бруцеллезом

Об этом стало известно сегодня, 22 апреля, на расширенном заседании по вопросу развития сельского хозяйства и ветеринарии, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня в областном маслихате прошло расширенное заседание по вопросу развития сельского хозяйства и ветеринарии под руководством первого заместителя акима ЗКО Армана УТЕГУЛОВА. Главным вопросом, который совместно решали работники сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители, кредитные товарищества и ученые, стал - бруцеллез. Как выяснилось, с начала нынешнего года число животных, положительно реагирующих на бруцеллез, увеличи