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Социум

В ЗКО увеличивается число животных, больных бруцеллезом

Об этом стало известно сегодня, 22 апреля, на расширенном заседании по вопросу развития сельского хозяйства и ветеринарии, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня в областном маслихате прошло расширенное заседание по вопросу развития сельского хозяйства и ветеринарии под руководством первого заместителя акима ЗКО Армана УТЕГУЛОВА. Главным вопросом, который совместно решали работники сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители, кредитные товарищества и ученые, стал - бруцеллез. Как выяснилось, с начала нынешнего года число животных, положительно реагирующих на бруцеллез, увеличи
Анэль Кайнеденова
В ЗКО увеличивается число животных, больных бруцеллезом
Об этом стало известно сегодня, 22 апреля, на расширенном заседании по вопросу развития сельского хозяйства и ветеринарии, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
maslihat (5)
maslihat (5)
 Сегодня в областном маслихате прошло расширенное заседание по вопросу развития сельского хозяйства и ветеринарии под руководством первого заместителя акима ЗКО Армана УТЕГУЛОВА. Главным вопросом, который совместно решали работники сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводители, кредитные товарищества и ученые, стал - бруцеллез. Как выяснилось, с начала нынешнего года число животных, положительно реагирующих на бруцеллез, увеличилось на 0,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем число проверенных на бруцеллез животных было гораздо меньше, чем в прошлом. Так, по словам руководителя областного территориального ветеринарного контроля Темирхана ОРАКБАЕВА, в прошлом году на территории области на наличие бруцеллеза было исследовано 369 тысяч КРС, из них свыше 6600 голов скота дали положительную реакцию на бруцеллез. Все инфицированные животные были сданы на убой. - За 4 месяца нынешнего года на бруцеллез было запланировано исследовать 160 тысяч голов скота, из них проверено 124 тысяч голов КРС, - рассказал Темирхан ОРАКБАЕВ. - 2378 голов дали положительную реакцию, из них 1475 сданы на убой. По его словам, проблемы возникают и с сельчанами, которые не информируют местные власти о больных животных в подворье, а предпочитают зарезать скотину, а мясо сдать или съесть. Уже после того, как заболеют все животные в подворье, выясняется, что все можно было предотвратить. Так, в прошлом году в ЗКО были оштрафованы жители села Казаталовского, Бурлинского, Бокейординского районов, которые самостоятельно зарезали больных животных. К слову, штраф за такое нарушение составляет 20-25 МРП или 40-50 тысяч тенге. - Мы дали поручения акимам районов и сельских округов, чтобы они вели разъяснительную работу с сельчанами, чтобы те вовремя сдавали инфицированных животных на убой, - говорит Темирхан ОРАКБАЕВ.
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Совещание для некоторых было настолько занимательным, что они успели выспаться
Совещание для некоторых было настолько занимательным, что они успели выспаться
 Совещание для некоторых было настолько занимательным, что они успели выспаться
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА    
бруцеллез мясо сельчане

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