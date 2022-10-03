– Была дана команда пресекать такие попытки. Если такси и гостиницы в рамках своих услуг повышали цены, это, конечно, неприятно, но их право. Но в социальных сетях писали, что из арендованных квартир выселяли казахстанцев, чтобы заселить граждан России. Мы всегда говорим, что жителей Приуралья отличала высокая культура и высокий уровень доброго отношения. Но ради нескольких дней наживы выселять наших граждан... не поддаётся никакому пониманию, это даже сложно как-то охарактеризовать. Я надеюсь, таких людей у нас мало. Ведь это оставляет о нашем народе нехорошее впечатление. О своих земляках мы должны в первую очередь думать, - сказал глава региона за заседании координационного совета по пограничным вопросам.

– С 21 сентября по сегодня органы госдоходов произвели обследование и обзвон 275 человек, которые сдают в аренду имущество. По данным полицейских, 81 человек сдаёт квартиры в аренду, 33 из которых в Уральске, девять - в Шынгырлауском районе, в Казталовском - три, в Жанибекском районе - один, в Бурлинском - 32, в Акжайыкском районе - три. С 30 сентября по сегодня выявлено 35 физических лиц, которые незаконно сдают в аренду недвижимость. Есть и те, кто зарегистрировал свою деятельность, - отметил Бауыржан Айнабеков.

– Рекомендую всем, кто сдаёт жилье в аренду, зарегистрироваться в качестве арендодателя, это небольшой единый платёж в размере 3 063 тенге в месяц. Я думаю, спокойствие важнее. Работайте, никто вам этого не запрещает, но нужно зарегистрироваться. Иначе наши органы будут продолжать работу по выявлению. На сегодня выявлен 81 случай, до 140 тысяч тенге будет налагаться, то же самое касается незаконных такси, - заявил Гали Искалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев сообщил, что из-за притока россиян были факты увеличения стоимости услуг, в том числе со стороны нелегальных такси, которые даже оказывали сопротивление правоохранительным органам.Руководитель департамента государственных доходов по ЗКО Бауыржан Айнабеков рассказал, что в области выявили 3 462 человека, которые сдают недвижимость. 1 268 человек не зарегистрированы в налоговых органах.Также выявлено 14 человек, которые занимаются незаконным частным извозом без регистрации. По ним составлены протоколы, дела направлены в суд. Гали Искалиев подчеркнул, что возможна вероятность того, что будет увеличена сумма штрафа за незаконное предоставление жилья в аренду.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.