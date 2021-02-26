Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, тела погибших обнаружили вечером в собственном доме в селе Трекино района Байтерек. - Признаков насильственной смерти нет, - рассказали в полиции. Предположительно супруги отравились угарным газом. По информации специалистов АО "КазТрансГаз аймак", которые выезжали на место происшествия, при проверке в дымоходе отопительного котла не было тяги. Выяснилось, что дымоотводящая труба обмерзла (на горизонтальном участке обнаружен лед). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.