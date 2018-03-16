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Социум

В ЗКО ветерану труда требуются деньги, чтобы вылечить тяжелобольного сына

В январе 2018 года сын Нины САДОМСКОВОЙ стал превращаться в "овощ" из-за воспаления головного и спинного мозга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Все началось в апреле 2017 года, тогда 38-летний Павел САДОМСКОВ перестал контролировать свои движения. Мама мужчины, заподозрив неладное, отвезла сына в частную клинику, где ему поставили диагноз - воспаление головного и спинного мозга. По словам Нины САДОМСКОВОЙ, так как ее сын является гражданином Российской Федерации, обратиться в местную поликлинику он не мог, поэтому лечение, которое они прошли в частной клинике, оказалось запоздалым.
gorod
В ЗКО ветерану труда требуются деньги, чтобы вылечить тяжелобольного сына
В январе 2018 года сын Нины САДОМСКОВОЙ стал превращаться в "овощ" из-за воспаления головного и спинного мозга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Все началось в апреле 2017 года, тогда 38-летний Павел САДОМСКОВ перестал контролировать свои движения. Мама мужчины, заподозрив неладное, отвезла сына в частную клинику, где ему поставили диагноз - воспаление головного и спинного мозга. По словам Нины САДОМСКОВОЙ, так как ее сын является гражданином Российской Федерации, обратиться в местную поликлинику он не мог, поэтому лечение, которое они прошли в частной клинике, оказалось запоздалым. - В апреле 2017 года Паша шел по двору, и я увидела как его шатает, я спросила, что с ним, а он мне сказал, что сам не понимает, что происходит. Говорит мне: "Мам, я хочу ходить ровно, а у меня не получается". Так как у сына в Казахстане вид на жительство, в нашу поселковую больницу он обратиться не мог. Тогда мы с ним поехали в частную клинику, чтобы сделать МРТ. По его результатам врач сказала, что у Паши воспаление головного и спинного мозга, поэтому и нарушилась координация. Нам выписали лекарства, мы с апреля по январь делали все так, как прописал врач. Тогда сын сам ходил, разговаривал, обслуживал себя, а в середине января он внезапно перестал двигаться, - плача рассказывает Нина САДОМСКОВА. После этого пенсионерка обратилась к врачам поликлиники поселка Трекино, где проживает семья, и они направили его в городскую многопрофильную больницу. - 4 февраля Пашу положили в больницу. Мы дежурили возле него круглосуточно - я, сноха и другие родственники. Его кормить надо, переворачивать постоянно, памперсы менять. Самое страшное было, когда он попал в больницу. У него начались сильные судороги. Он махал руками и ногами так, что все стены в палате были в его крови. Чтобы сделать укол или поставить систему, его надо было держать нескольким людям. Сейчас его ноги полностью обездвижены, руками он машет, но не контролирует их. Сейчас он и голову перестал держать, поэтому и сидеть отказывается, - сетует расстроенная женщина. 38-летний Павел САДОМСКОВ был единственным кормильцем в семье. Мужчина работал газосварщиком в городе и никогда не жаловался на здоровье. Он вместе с супругой, которая страдает эпилепсией, воспитывает 13-летнего сына, они планировали еще детей, однако страшный диагноз перечеркнул все планы семьи. Сейчас семья из четырех человек живет на пенсию ветерана труда и заслуженного учителя русского языка Нины САДОМСКОВОЙ в 77 тысяч тенге. На эти деньги она покупает памперсы, дорогостоящие лекарства для сына, продукты и оплачивает коммунальные услуги. Упаковка памперсов стоит 3 тысячи тенге, а ее едва хватает на неделю, поэтому большая часть пенсии уходит именно на предметы гигиены для сына. Для того, чтобы поставить Павла на ноги, семье нужны деньги, вот только куда везти нетранспортабельного сына -  пенсионерка не знает. - Я забрала выписку из больницы и отдала ее в нашу поликлинику. Мне сказали, что они отправят все эти бумаги в Астану, и нас возьмут на лечение. Вот только сколько нам надо ждать - не знаю. Сейчас каждая минута на счету. Я в огромном замешательстве и не знаю, что делать - везти ли Пашу куда-то или нет, но смотреть, как он мучается, я не могу. У меня сердце кровью обливается, когда я слышу его крики. Сын, когда видит мои слезы, говорит: "Мам, не плачь", а как не плакать тут, - объяснила ветеран труда. Со слов супруги Павла Елены САДОМСКОВОЙ, речь ее супруга не всегда ясная. Иногда он просто бредит. - Когда его привезли домой 9 марта, он даже не помнил, что лежал в больнице. Мама стала ему рассказывать, что и как было. Он слушал ее, а потом стал кричать, будто ругается с кем-то. Ночью тоже кричит часто. Сейчас даже есть отказывается, говорит, что не хочет. Мы никогда не думали, что такая беда может случиться с нашим Павлом. Он никогда не жаловался на здоровье, всегда был веселым, с сыном играл, работал и по хозяйству помогал, а сейчас мы даже не знаем, чем ему помочь, - говорил супруга. Сейчас семье помогает коллектив сельской школы. Педагоги совсем недавно узнали о том, что сын их коллеги и наставницы тяжело болен. Елена САДОМСКОВА говорит, что ей стыдно просить у людей помощи, но для того, чтобы помочь сыну, готова на многое. Если вы желаете помочь Павлу САДОМСКОВУ можете обратиться по номеру телефона: 8 777 861 72 62. Номер карты Kaspi bank 5169 4931 6519 8402.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
болезнь

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