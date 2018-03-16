В ЗКО ветерану труда требуются деньги, чтобы вылечить тяжелобольного сына

В январе 2018 года сын Нины САДОМСКОВОЙ стал превращаться в "овощ" из-за воспаления головного и спинного мозга, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Все началось в апреле 2017 года, тогда 38-летний Павел САДОМСКОВ перестал контролировать свои движения. Мама мужчины, заподозрив неладное, отвезла сына в частную клинику, где ему поставили диагноз - воспаление головного и спинного мозга. По словам Нины САДОМСКОВОЙ, так как ее сын является гражданином Российской Федерации, обратиться в местную поликлинику он не мог, поэтому лечение, которое они прошли в частной клинике, оказалось запоздалым.