В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что водитель фуры, гражданин Республики Беларусь, из-за плохой видимости врезался в припаркованные к обочине Тoyota и Volkswagen. - В результате ДТП силами ТМСП ЦМК ФГУ по ЗКО была оказана медпомощь пяти пострадавшим. Они были доставлены в ЦРБ Акжайыкского района. После осмотра врача пострадавшие были отпущены на амбулаторное лечение, кроме беременной женщины, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.