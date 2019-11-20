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Социум

В ЗКО водители скорой часто попадают в ДТП

В Западно-Казахстанской области определены пять крупных компаний, где чаще всего происходят несчастные случаи на производстве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщили на брифинге в службе региональных коммуникаций. Сейчас совместно с инспекцией по труду утверждены и подписаны дорожные карты по уменьшению травматизма на этих предприятиях. Среди потенциально опасных предприятий были названы Западно-Казахстанская областная станция скорой медицинской помощи, ТОО "Жайыкмунай", ТОО "Жайык Таза Кала", АО Зап Каз РЭК" и ТОО "КазАрмаПром". Чаще вс
Дана Рахметова
В ЗКО водители скорой часто попадают в ДТП
В Западно-Казахстанской области определены пять крупных компаний, где чаще всего происходят несчастные случаи на производстве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщили на брифинге в службе региональных коммуникаций. Сейчас совместно с инспекцией по труду утверждены и подписаны дорожные карты по уменьшению травматизма на этих предприятиях. Среди потенциально опасных предприятий были названы Западно-Казахстанская областная станция скорой медицинской помощи, ТОО "Жайыкмунай", ТОО "Жайык Таза Кала", АО Зап Каз РЭК" и ТОО "КазАрмаПром". Чаще всего сотрудники этих компаний становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Кстати, в этом году на производстве произошло 38 несчастных случаев, пострадало 45 человек, 4 - погибли. -Водители станции скорой медицинской помощи очень часто становятся участниками ДТП. Это связано с несколькими факторами. Они работают в чрезвычайных условиях, не всегда им уступают дорогу другие участники дорожного движения. Также нельзя исключать человеческий фактор, - сообщила председатель территориальных объединений профсоюзов «Профцентр ЗКО» Айгуль Есекенова. Еще одним важным вопросом в профсоюзном центре ЗКО называют заключение коллективных договоров. Ими охвачено порядка 130 тысяч человек. -На сегодня количество коллективных договоров составляет 25% от количества действующих хозяйственных субъектов. Из числа крупных предприятий 90% имеют коллективные договоры, - отметила Айгуль Есекенова. Отметим, что сейчас профсоюзы региона насчитывают порядка 1000 первичных организаций с общей численностью 74 тысячи человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ
ДТП производство Несчастные случаи

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