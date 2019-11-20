В ЗКО водители скорой часто попадают в ДТП

В Западно-Казахстанской области определены пять крупных компаний, где чаще всего происходят несчастные случаи на производстве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщили на брифинге в службе региональных коммуникаций. Сейчас совместно с инспекцией по труду утверждены и подписаны дорожные карты по уменьшению травматизма на этих предприятиях. Среди потенциально опасных предприятий были названы Западно-Казахстанская областная станция скорой медицинской помощи, ТОО "Жайыкмунай", ТОО "Жайык Таза Кала", АО Зап Каз РЭК" и ТОО "КазАрмаПром". Чаще вс