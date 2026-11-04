В ЗКО, возможно, появились медведи

Специалисты не исключают переходы животных через реку Жайык из России.

В редакцию "Мой ГОРОД" прислали видеоролик, на котором лесники запечатлели следы, похожие на медвежьи.

- 2 ноября 2026 года, Январцевское КГУ по охране лесов и животного мира (Январцевское лесничество). След, не знаю, чей, похож на медвежий. Но медведей у нас раньше никогда не было. Вот лапа! Вот четкая лапа! - комментирует автор видео.

Заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО Дархан Закарин пояснил, что рядом находится Ташлинский район Оренбургской области РФ, где сейчас открыт сезон охоты, в том числе на медведя. В связи с этим возможны переходы животных через реку Жайык.