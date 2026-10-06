В ЗКО выделили 4,5 млрд тенге на дешевые продукты: где и почем их купить

Поставки распределены на период с июня 2026 года по май 2027 года.

Чтобы на прилавках магазинов Западно-Казахстанской области не взлетали цены на самые необходимые продукты, СПК Aqjaiyq формирует и распределяет региональный стабилизационный фонд. Главная задача фонда - сдерживать скачки цен и делать социально значимые товары доступными для всех жителей.

В 2026 году на стабилизацию цен выделили 4,5 миллиарда тенге (2 млрд тенге направили через оборотную схему, а 2,5 млрд - по форвардным договорам). На эти средства уже законтрактовали более 12,3 тысячи тонн продовольствия: овощи, мясо, рис, молоко и подсолнечное масло.

Поставки распределены на период с июня 2026 года по май 2027 года. Вся закупленная продукция хранится на складах поставщиков до момента ее реализации в торговых сетях.

В запасы вошли:

Картофель - 6 970 тонн (от 120 до 220 тг/кг)

Морковь - 1 520 тонн (от 120 до 230 тг/кг)

Капуста - 1 550 тонн (от 140 до 155 тг/кг)

Лук - 1 040 тонн (от 130 до 190 тг/кг)

Молоко - 633 тонны (от 270 до 370 тг/кг)

Рис - 500 тонн (по 250 тг/кг)

Подсолнечное масло - 100 тонн (по 740 тг/кг)

Говядина - 35,7 тонны (по 2 800 тг/кг)

Баранина - 28,6 тонны (по 3 500 тг/кг)

Где купить социальные продукты?

Продукцию из стабфонда продают в популярных супермаркетах и магазинах у дома. На данный момент в список входят 52 торговые точки:

"Алтындар" - 27 точек;

"Пешеходъ" - 16 точек;

"Суровский" - 4 точки;

"Анвар" - 2 точки;

"Дина" - 2 точки;

"Вега" - 1 точка.

В СПК Aqjaiyq отмечают, что до конца года число торговых сетей, где можно приобрести продукты по фиксированным сниженным ценам, планируют еще больше увеличить.