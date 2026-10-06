В ЗКО выделили 4,5 млрд тенге на дешевые продукты: где и почем их купить

Чтобы на прилавках магазинов Западно-Казахстанской области не взлетали цены на самые необходимые продукты, СПК Aqjaiyq формирует и распределяет региональный стабилизационный фонд. Главная задача фонда - сдерживать скачки цен и делать социально значимые товары доступными для всех жителей.
В 2026 году на стабилизацию цен выделили 4,5 миллиарда тенге (2 млрд тенге направили через оборотную схему, а 2,5 млрд - по форвардным договорам). На эти средства уже законтрактовали более 12,3 тысячи тонн продовольствия: овощи, мясо, рис, молоко и подсолнечное масло.
Поставки распределены на период с июня 2026 года по май 2027 года. Вся закупленная продукция хранится на складах поставщиков до момента ее реализации в торговых сетях.
В запасы вошли:
- Картофель - 6 970 тонн (от 120 до 220 тг/кг)
- Морковь - 1 520 тонн (от 120 до 230 тг/кг)
- Капуста - 1 550 тонн (от 140 до 155 тг/кг)
- Лук - 1 040 тонн (от 130 до 190 тг/кг)
- Молоко - 633 тонны (от 270 до 370 тг/кг)
- Рис - 500 тонн (по 250 тг/кг)
- Подсолнечное масло - 100 тонн (по 740 тг/кг)
- Говядина - 35,7 тонны (по 2 800 тг/кг)
- Баранина - 28,6 тонны (по 3 500 тг/кг)
Где купить социальные продукты?
Продукцию из стабфонда продают в популярных супермаркетах и магазинах у дома. На данный момент в список входят 52 торговые точки:
- "Алтындар" - 27 точек;
- "Пешеходъ" - 16 точек;
- "Суровский" - 4 точки;
- "Анвар" - 2 точки;
- "Дина" - 2 точки;
- "Вега" - 1 точка.
В СПК Aqjaiyq отмечают, что до конца года число торговых сетей, где можно приобрести продукты по фиксированным сниженным ценам, планируют еще больше увеличить.