Девушка завернула ребенка в целлофановый пакет и выбросила в уличный туалет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО мать выбросила новорожденного в туалет: дело передано в суд Иллюстративное фото из архива "МГ" 4 февраля в Казталовском районном суде №2 огласили приговор в отношении 19-летней жительницы Казталовского района, которая 23 ноября прошлого года выбросила новорожденного ребенка в уличный туалет. Приговор огласил судья Айвар Бижанов. Из материалов дела следует, что студентка второго курса высшего педагогического колледжа имени Ж.Досмухамедова в сентябре 2020 года узнала, что забеременела от своего знакомого. Однако девушка никому не стала говорить об этом. – 23 ноября у девушки начал болеть живот. Около 16.00 мама девушки ушла в магазин, а остальные члены семьи находились в своих комнатах. Она вышла в коридор и родила живого мальчика. В состоянии шока отрезала ножницами пуповину ребенка, завернула малыша в целлофановый пакет, завязала его на узел и выбросила сверток в уличный туалет, расположенный в сарае частного дома. Тем самым она убила своего новорожденного ребенка. Далее она вытерла кровь в коридоре, помылась и легла в своей комнате. Мать девушки вернувшись из магазина увидела, что дочь плохо себя чувствует и вместе с супругом отвезла ее в больницу. В медучреждении стало известно о случившемся, - говорится в приговоре. Подсудимая полностью признала свою вину и рассказала, что встречалась с молодым человеком. Узнав о беременности девушка рассказала об этом парню, однако тот отказался брать ответственность за ребенка. О своем положении она не стала никому рассказывать из-за того, что побоялась реакции своих родителей. Согласно заключению эксперта, причиной смерти ребенка стала механическая асфиксия. Малыш родился живым на сроке около 8-8,5 месяцев. Приговором суда жительница села Жанажол Казталовского района признана виновной в совершении преступления по статье 100 УК РК "Убийство матерью новорождённого ребенка" и приговорена к двум годам ограничения свободы. Напомним, 23 ноября в поселке Жанажол Казталовского района 19-летняя девушка родила ребенка, завернула его в пакет и выбросила в туалет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.        