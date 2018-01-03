Об этом сообщили в Западно-Казахстанском филиале АО "КазТрансГазАймак". Новую цену утвердили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции после проведения общественных слушаний. В первые дни нового года в филиале АО "КазТрансГазАймак» многолюдно. Люди спешат заплатить за голубое топливо. Газовики отмечают, что сейчас в области насчитывается 174 тысячи абонентов. Монополисты просили повысить цену 1 кубометра газа до 18 тенге 34 тиын. - Нам утвердили тариф в 17 812 тенге за 1 тысячу кубометров. Ранее он составлял 17 186 тенге. Рост составил 4%. Изменение цены связано с вводом в действие предельного уровня тарифа на транспортировку по распределительным трубопроводам, - сообщил первый заместитель ЗКПФ АО АО "КазТрансГазАймак» Нуржан Жолдасбеков. Стоит отметить, что повышение цены газа в области происходит практически ежегодно. Из-за этого происходит рост тарифа на тепло. - Сейчас перед нами в очереди стояли бабушки. Они хотели заплатить за газ вперед, потому что боялись, что тариф может вновь подняться в течение ближайших месяцев. Это ненормально. Мы живем на газе и постоянно платим за него большие деньги, - говорит жительница города Зульфия КАПАШЕВА. Стоит отметить, что сейчас заявку на повышение тарифа на свет подали и представители энергоснабжающей организации.