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Происшествия

В ЗКО взорвалась общественная баня - трое пострадавших (фото)

Сегодня, 14 марта, около семи часов вечера в общественной бане поселка Жымпиты Сырымского района ЗКО произошел взрыв, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Сырымском РОВД подтвердили, что в результате взрыва пострадали три человека, которые в этот момент находились внутри здания. Как уточнили в ДЧС ЗКО, в поселке Жымпиты в общественной бане по ул. Каратаева произошел разрыв парового котла. В результате произошло обрушение стены и потолочного перекрытия. Все трое пострадавших - мужчины, двое из них 1965 года рождения и один 1980. Им на месте была оказана медицинская помощь. Подробности
gorod
В ЗКО взорвалась общественная баня - трое пострадавших (фото)
Сегодня, 14 марта, около семи часов вечера в общественной бане поселка Жымпиты Сырымского района ЗКО произошел взрыв, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 В Сырымском РОВД подтвердили, что в результате взрыва пострадали три человека, которые в этот момент находились внутри здания. Как уточнили в ДЧС ЗКО, в поселке Жымпиты в общественной бане по ул. Каратаева произошел разрыв парового котла. В результате произошло обрушение стены и потолочного перекрытия. Все трое пострадавших - мужчины, двое из них 1965 года рождения и один 1980. Им на месте была оказана медицинская помощь. Подробности ЧП выясняются.
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пострадавшие Взрыв общественная баня

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