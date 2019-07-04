Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника следственного управления Ерлан Жаксыбаев, организованная преступная группа занималась скотокрадством на протяжении трех лет. – С 2015 по 2018 годы трое безработных жителей Каратобинского района похищали скот местных жителей с вольного выпаса. Организатором был Толегенулы, в состав ОПГ также входили Бисембаев и Даулетьяров. За три года они похитили 26 лошадей и 118 КРС с территории Каратобинского района, сумма нанесенного ущерба составила 27 млн тенге. По делу установлены 40 потерпевших, среди которых нет представителей крестьянских хозяйств, то есть весь украденный скот принадлежал простым сельчанам. Бисембаев и Даулетьяров непосредственно занимались кражей скота, забивали их и продавали мясо на территории Актюбинской и Атырауской областей, а Толегенулы руководил ими, - рассказал Ерлан Жаксыбаев. Приговором Сырымского районного суда все трое мужчин были признаны виновными по статьям 188 УК РК "Кража" и 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них". 43-летний Толегенулыосужден на восемь лет лишения свободы, 43-летний Бисембаев на 5 лет 6 месяцев ограничения свободы, а 41-летний Даулетьяров проведет в местах лишения свободы семь лет. Кроме этого, имущество преступников, добытое незаконным путем будет конфисковано и по решению суда частично будут возмещать ущерб потерпевшим. Стоит отметить, что данное преступление относится к разряду тяжких преступлений. – Основной проблемой при вычислении преступников было то, что скот был похищен с вольного выпаса. Там нет ни свидетелей, ни очевидцев, работа очень кропотливая и занимает большое количество времени, - отметил Ерлан Жаксыбаев.