Преступники промышляли кражей скота на территории Каратобинского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника следственного управления Ерлан Жаксыбаев, организованная преступная группа занималась скотокрадством на протяжении трех лет. – С 2015 по 2018 годы трое безработных жителей Каратобинского района похищали скот местных жителей с вольного выпаса. Организатором был Толегенулы, в состав ОПГ также входили Бисембаев и Даулетьяров. За три года они похитили 26 лошадей и 118 КРС с территории Каратобинского района, сумма нанесенного ущерба составила 27 млн тенге. По делу установлены 40 потерпевших, среди которых нет представителей крестьянских хозяйств, то есть весь украденный скот принадлежал простым сельчанам. Бисембаев и Даулетьяров непосредственно занимались кражей скота, забивали их и продавали мясо на территории Актюбинской и Атырауской областей, а Толегенулы руководил ими, - рассказал Ерлан Жаксыбаев. Приговором Сырымского районного суда все трое мужчин были признаны виновными по статьям 188 УК РК "Кража" и 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них". 43-летний Толегенулы осужден на восемь лет лишения свободы, 43-летний Бисембаев на 5 лет 6 месяцев ограничения свободы, а 41-летний Даулетьяров проведет в местах лишения свободы семь лет. Кроме этого, имущество преступников, добытое незаконным путем будет конфисковано и по решению суда частично будут возмещать ущерб потерпевшим. Стоит отметить, что данное преступление относится к разряду тяжких преступлений. – Основной проблемой при вычислении преступников было то, что скот был похищен с вольного выпаса. Там нет ни свидетелей, ни очевидцев, работа очень кропотливая и занимает большое количество времени, - отметил Ерлан Жаксыбаев.