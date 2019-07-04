По информации председателя Совета Габбаса Хисметуллина, на сегодня в составе Совета 60 граждан, из них 15 работают в городе, остальные в районах. - По итогам первого полугодия, Советом биев города рассмотрены 26, по району - 43 спорных дела. Большинство из них касаются семейно-бытовых отношений, - сказал главный бий региона. По словам председателя коллегии по гражданским делам Атырауского областного суда Маната Комиршинова, основной целью Совета биев является стабилизация существующей ситуации в регионе, применение богатого опыта казахского традиционного права и навыков казахских биев при разрешении споров. Причем все это – совершенно бесплатно.