Такой вывод можно сделать, посмотрев итоги работы Совета биев Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации председателя Совета Габбаса Хисметуллина,  на сегодня в составе Совета 60 граждан, из них 15 работают в городе, остальные в районах. - По итогам первого полугодия, Советом биев города рассмотрены 26, по району -  43 спорных дела. Большинство из них касаются  семейно-бытовых отношений,  - сказал главный бий региона. По словам  председателя коллегии по гражданским делам Атырауского областного суда Маната Комиршинова, основной целью Совета биев является стабилизация существующей ситуации в регионе, применение богатого опыта казахского традиционного права и навыков казахских биев при разрешении споров. Причем все это – совершенно бесплатно.   Лина ОЙЛОВА