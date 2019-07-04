Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Серик Суинбаев, 30% всех преступлений совершаются на улицах и в общественных местах. – Основным методом профилактики правонарушений является внедрение систем камер видеонаблюдения. В городе установлено 97 камер, которые выводятся в центр оперативного управления. 346 камер установлены по системе "Безопасный двор". Кроме этого, в каждом районе ЗКО есть ЦОУ, всего 148 камер. За шесть месяцев этого года с помощью видеонаблюдения мы раскрыли 48 преступлений, среди которых 13 грабежей и 15 хулиганств. Следующим шагом является установка новой системы "Sunkar Smart City", разработчиком которой является частная компания. "Sunkar Smart City" - это интеллектуальное программное обеспечение, 243 камеры по этой системе будут установлены в поселках Кушум, Большой Чаган, Дарьинск, Асан, Мичурино. Они будут работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Система разработана в Уральске, - рассказал Серик Суинбаев. По проекту ГЧП система "Sunkar Smart City" уже внедрена в районе Байтерек ЗКО. Заказчиком является районный акимат. – Проект "Sunkar Smart City" позволяет совмещает в себе 243 видеокамеры и квадрокоптеры в семи населенных пунктах района Байтерек. Видеокамеры были внедрены в этом году, успешно запущены и уже показали свою эффективность. Ядро системы запущено в поселке Переметное, туда стекается вся информация со всех населенных пунктов, внедренных в эту программу. Операторы в режиме реального времени контролируют ситуацию. Например, при возникновении какого-нибудь происшествия, они могут просмотреть видео и это, соответственно, повышает эффективность работы правоохранительных служб. В первые дни внедрения нами уже раскрыты три тяжких преступления. Нашей компании было предложено сотрудникам полиции новый алгоритм по поиску преступников. Это инновационный алгоритм, который позволяет вычислять владельцев авто с иностранными номерами, - рассказал руководитель проекта "Sunkar Smart City" Александр Молчанов. Стоит отметить, что для управления новыми камерами и квадрокоптерами 15 сотрудников полиции проходят обучение, а система будет совершенствоваться и постоянно обновляться. Стоимость одной камеры составляет 60 тысяч тенге. – В нашем проекте на одной точке установлены две фиксированные видеокамеры и одна поворотная. Фиксированные камеры не управляются и постоянно производят запись в определенных местах, а поворотной камерой может управлять оператор. В данный момент 15 сотрудников полиции проходят обучение по управлению таких камер. Проект "Sunkar Smart City" является отечественной разработкой и позволяет объединить в себя все существующие видеокамеры, за счет этого может гарантировать низкую стоимость и высокое качество. Мы собрали со всех систем преимущественно сильные стороны и собрали в одном. Видеокамеры, которые мы используем, также являются нашей разработкой, нашей сборкой. Мы тестировали различных производителей, выбирали лучшие матрицы и внедряли их в свои камеры. Они прошли тестирование показали хорошие результаты. Так как проект реализуется по принципу ГЧП мы в течение трех лет будем бесплатно обслуживать видеокамеры и постоянно проводить обновления системы, - рассказал Александр Молчанов.