Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

В ЗКО загорелся дом барачного типа

Пожар произошел в частном доме в п. Мичурино 7 марта в 10.30 утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Возгорание произошло в одной из квартир дома барачного типа по ул Производственной. Как рассказали соседи, хозяйка сгоревшей квартиры работает парикмахером и накануне вернулась поздно с работы. - Она, видимо, отдыхала после работы, - рассказала соседка. - Женщина выскочила из дома, не успев даже одеться, я ей верхнюю одежду давала. Сильно пострадала пристройка и крыша дома. На место ЧП прибыли 5 пожарных расчетов. Как рассказали пожарные, когда они приехали, дом уже горел открытым пла
gorod
В ЗКО загорелся дом барачного типа
Пожар произошел в частном доме в п. Мичурино 7 марта в 10.30 утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
michurino7
michurino7
 Возгорание произошло в одной из квартир дома барачного типа по ул Производственной. Как рассказали соседи, хозяйка сгоревшей квартиры работает парикмахером и накануне вернулась поздно с работы. - Она, видимо, отдыхала после работы, - рассказала соседка. - Женщина выскочила из дома, не успев даже одеться, я ей верхнюю одежду давала. Сильно пострадала пристройка и крыша дома. На место ЧП прибыли 5 пожарных расчетов. Как рассказали пожарные, когда они приехали, дом уже горел открытым пламенем, однако соседние квартиры удалось спасти от огня. Причины возгорания выясняются.
michurino1
michurino1
michurino2
michurino2
michurino6
michurino6
michurino8
michurino8
michurino3
michurino3
michurino4
michurino4
michurino5
michurino5
Пожар

Читайте также

Новости партнёров