В ЗКО загорелся дом барачного типа

Пожар произошел в частном доме в п. Мичурино 7 марта в 10.30 утра, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Возгорание произошло в одной из квартир дома барачного типа по ул Производственной. Как рассказали соседи, хозяйка сгоревшей квартиры работает парикмахером и накануне вернулась поздно с работы. - Она, видимо, отдыхала после работы, - рассказала соседка. - Женщина выскочила из дома, не успев даже одеться, я ей верхнюю одежду давала. Сильно пострадала пристройка и крыша дома. На место ЧП прибыли 5 пожарных расчетов. Как рассказали пожарные, когда они приехали, дом уже горел открытым пла