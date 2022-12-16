В ЗКО запаса бензина осталось на два дня

Запасов дизтоплива в регионе должно хватить на шесть дней, передает портал "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима ЗКО Темирхан Мендыгалиев рассказал о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов области. Он отметил, что запас дизтоплива по представленной устной информации субъектов составляет 1 315 тонн. По имеющейся информации «Единой государственной системы управления недропользованием Республики Казахстан» МЭ РК запасы на базах хранения составляют: запас бензина марки АИ-92 составляет 1 630 тонн (запас имеется на два дня). Ежемесячная потребность составляет 20 тыс