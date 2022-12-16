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Социум

В ЗКО запаса бензина осталось на два дня

Запасов дизтоплива в регионе должно хватить на шесть дней, передает портал "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима ЗКО Темирхан Мендыгалиев рассказал о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов области. Он отметил, что запас дизтоплива по представленной устной информации субъектов составляет 1 315 тонн. По имеющейся информации «Единой государственной системы управления недропользованием Республики Казахстан» МЭ РК запасы на базах хранения составляют: запас бензина марки АИ-92 составляет 1 630 тонн (запас имеется на два дня). Ежемесячная потребность составляет 20 тыс
Кристина Кобина
В ЗКО запаса бензина осталось на два дня
Запасов дизтоплива в регионе должно хватить на шесть дней, передает портал "Мой ГОРОД".
На Атырауском НПЗ завершили ремонт. Однако на уральских АЗС ситуация не изменилась
На Атырауском НПЗ завершили ремонт. Однако на уральских АЗС ситуация не изменилась
Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель акима ЗКО Темирхан Мендыгалиев рассказал о ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов области. Он отметил, что запас дизтоплива по представленной устной информации субъектов составляет 1 315 тонн. По имеющейся информации «Единой государственной системы управления недропользованием Республики Казахстан» МЭ РК запасы на базах хранения составляют:
  •  запас бензина марки АИ-92 составляет 1 630 тонн (запас имеется на два дня). Ежемесячная потребность составляет 20 тысяч тонн;
  • запас бензина марки АИ-95 составляет 530 тонн (запас имеется на два дня). Ежемесячная потребность составляет 9 тысяч тонн;
  • запас дизтоплива составляет 3 310 тонн (должно хватить на шесть дней). Ежемесячная потребность составляет 15 тысяч тонн.
По его словам, основным поставщиком нефтепродуктов в регион является ТОО «Атырауский НПЗ» и ТОО «ПКОП».
- 7 декабря на ТОО «Атырауский НПЗ» завершился планово-предупредительный ремонт технологических установок. В период проведения ремонта, завод работал на 50% от установленной мощности. В настоящее время имеется заявка на отгрузку тысячи тонн от АО НК «КМГ» в адрес ТОО «Уральская нефтехимическая компания» (ТОО «НЭФТЭК»). В свою очередь АО НК «КМГ» сообщило, что отгрузка будет предусмотрена после получения ресурса. 13 декабря отгружено 318 тонн бензина марки АИ-92 ( АО НК «КМГ») и 642 тонн бензина марки АИ-92 ( ТОО «Петросан») для ТОО «НЭФТЭК». Также в пути находится 478 тонн дизельного топлива для  ТОО «Архар Бизнес» (ТОО «Гелиос»). Ожидаемый срок прибытия 17-18 декабря, - сообщил Темирхан Мендыгалиев.
Замакима ЗКО отметил, что в сетях АЗС средняя цена на розничную реализацию нефтепродуктов составляет:
  • бензина марки АИ-92 составляет 174 тенге за один литр;
  • бензина марки АИ-95 – 221 тенге за один литр;
  • дизельное топливо (летнее, межсезонное) реализуется в рамках дифференцированной стоимости.
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Бензин дизтопливо запас

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