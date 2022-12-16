В ЗКО запаса бензина осталось на два дня

- запас бензина марки АИ-92 составляет 1 630 тонн (запас имеется на два дня). Ежемесячная потребность составляет 20 тысяч тонн;
- запас бензина марки АИ-95 составляет 530 тонн (запас имеется на два дня). Ежемесячная потребность составляет 9 тысяч тонн;
- запас дизтоплива составляет 3 310 тонн (должно хватить на шесть дней). Ежемесячная потребность составляет 15 тысяч тонн.
- 7 декабря на ТОО «Атырауский НПЗ» завершился планово-предупредительный ремонт технологических установок. В период проведения ремонта, завод работал на 50% от установленной мощности. В настоящее время имеется заявка на отгрузку тысячи тонн от АО НК «КМГ» в адрес ТОО «Уральская нефтехимическая компания» (ТОО «НЭФТЭК»). В свою очередь АО НК «КМГ» сообщило, что отгрузка будет предусмотрена после получения ресурса. 13 декабря отгружено 318 тонн бензина марки АИ-92 ( АО НК «КМГ») и 642 тонн бензина марки АИ-92 ( ТОО «Петросан») для ТОО «НЭФТЭК». Также в пути находится 478 тонн дизельного топлива для ТОО «Архар Бизнес» (ТОО «Гелиос»). Ожидаемый срок прибытия 17-18 декабря, - сообщил Темирхан Мендыгалиев.Замакима ЗКО отметил, что в сетях АЗС средняя цена на розничную реализацию нефтепродуктов составляет:
- бензина марки АИ-92 составляет 174 тенге за один литр;
- бензина марки АИ-95 – 221 тенге за один литр;
- дизельное топливо (летнее, межсезонное) реализуется в рамках дифференцированной стоимости.