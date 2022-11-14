В ЗКО зарегистрировали 20 случаев аскаридоза

Количество заболевших за год увеличилось, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото с сайта pexels.com Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, за девять месяцев этого года в регионе зарегистрировали 20 случаев аскаридоза. Из них 16 случаев среди детей до 14 лет. Заболеваемость за год увеличилась в 1,8 раз. Аскаридоз – это поражение тонкой кишки организма глистными инвазиями. Болезнь сопровождается поражением дыхательных путей и аллергическими реакциями. Зачастую причиной заболевания является нарушение правил гигиены. Поэтому для профилактики важно соблюдать элементарные