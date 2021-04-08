В ЗКО зарегистрировано 125 заболевших COVID-19
Такое количество заболевших зарегистрировано за прошедшие сутки, 7 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 2 586 новых случаев заболевания COVID-19, всего за период пандемии в стране подтверждено 261 503 случаев, из них в Атырауской области – 19 446, в ЗКО - 15 900. За прошедшие сутки в ЗКО зарегистрировано 125 заболевших, в Атырауской области - 137. На 8 апреля лечение от КВИ продолжают получать 29 655 человек, из них в стационарах находится – 10 828 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 827 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом