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Социум

В ЗКО зарегистрировано 125 заболевших COVID-19

Такое количество заболевших зарегистрировано за прошедшие сутки, 7 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 2 586 новых случаев заболевания COVID-19, всего за период пандемии в стране подтверждено 261 503 случаев, из них в Атырауской области – 19 446, в ЗКО - 15 900. За прошедшие сутки в ЗКО зарегистрировано 125 заболевших, в Атырауской области - 137. На 8 апреля лечение от КВИ продолжают получать 29 655 человек, из них в стационарах находится – 10 828 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 827 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом
Дана Рахметова
В ЗКО зарегистрировано 125 заболевших COVID-19
Такое количество заболевших зарегистрировано за прошедшие сутки, 7 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО вдвое увеличилось количество заболевших COVID-19 за последние сутки
В ЗКО вдвое увеличилось количество заболевших COVID-19 за последние сутки
За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 2 586 новых случаев заболевания COVID-19, всего за период пандемии в стране подтверждено 261 503 случаев, из них в Атырауской области – 19 446, в ЗКО - 15 900. За прошедшие сутки в ЗКО зарегистрировано 125 заболевших, в Атырауской области - 137. На 8 апреля лечение от КВИ продолжают получать 29 655 человек, из них в стационарах находится – 10 828 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 827 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 522 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 151 пациент, на аппарате ИВЛ – 87 пациентов. На 6 апреля зарегистрировано 100 новых заболевших пневмонией с признаками COVID-19, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 186 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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