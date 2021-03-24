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Социум

В ЗКО зарегистрировано 74 заболевших COVID-19 за сутки

Всего за сутки, 23 марта, в республике зарегистрировано 1088 заболевших, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ⠀ Всего в стране подтверждено 235 095 заболевших COVID-19, из них в ЗКО – 14473. По данным за 23 марта в области зарегистрировано 74 заболевших. В Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19 сообщается, что на 24 марта лечение от КВИ продолжают получать 22 014 человек, из них в стационарах находится – 6 537 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 477 пациентов. Из числа заболевших 304 пациента находятся в тяжелом состоянии, в состоянии крайней степени тяжести – 75 пациентов
Дана Рахметова
В ЗКО зарегистрировано 74 заболевших COVID-19 за сутки
Всего за сутки, 23 марта, в республике зарегистрировано 1088 заболевших, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО зарегистрировали 7,3 тысячи заболевших COVID-19
В ЗКО зарегистрировали 7,3 тысячи заболевших COVID-19
⠀ Всего в стране подтверждено 235 095 заболевших COVID-19, из них в ЗКО – 14473. По данным за 23 марта в области зарегистрировано 74 заболевших. В Telegram-канале МВК по нераспространению COVID-19 сообщается, что на 24 марта лечение от КВИ продолжают получать 22 014 человек, из них в стационарах находится – 6 537 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 477 пациентов. Из числа заболевших 304 пациента находятся в тяжелом состоянии, в состоянии крайней степени тяжести – 75 пациентов, на аппарате ИВЛ – 42 пациента. На 22 марта зарегистрировано 15 новых заболевших пневмонией с признаками COVID-19, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 150 человек. Стоит отметить, что ЗКО по-прежнему входит в "красную" зону по темпам распространения коронавирусной инфекции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
коронавирусная инфекция

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