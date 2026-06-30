В ЗКО завершили реконструкцию исторического вокзала

В Казахстане обновили сразу пять железнодорожных вокзалов. Ремонт закончился на станциях Аманкарагай, Кушмурун, Ганюшкино, Аккыстау и Семиглавый Мар, которые находятся в Костанайской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях. Проектом модернизации занималось Министерство транспорта по поручению президента. Об этом сообщили в Службе центральных коммуникаций при президенте РК.

В Западно-Казахстанской области обновили железнодорожный вокзал Семиглавый Мар, который работает еще с 1916 года.

- Историческое здание полностью отремонтировали: внутри заменили все трубы и проводку, а снаружи навели порядок и благоустроили территорию вокруг. Сейчас в регионе ходят 22 пассажирских поезда - с начала 2026 года они перевезли уже почти 125 тысяч человек, - отметилив СЦК.

Также полностью отремонтировали два железнодорожных вокзала в Атырауской области - Ганюшкино и Аккыстау. В зданиях обновили фасады и интерьер, перекрыли крыши, заменили всю проводку и трубы, а также поставили новую мебель и технику. Вокруг вокзалов навели порядок. Сами здания стали просторнее: вокзал Ганюшкино вырос почти в три раза (с 250 до 713 квадратных метров), а Аккыстау расширился с 202 до 215 квадратных метров, - отметили в СЦК. Сейчас через область ходят 9 пассажирских поездов - с начала 2026 года они перевезли уже почти 254 тысячи пассажиров.