Первый этап переселения начался два года назад, тогда 82 семьи получили новые квартиры в городе Аксай. Второй этап переселения начался в августе 2017 года. За это время в селе Аралтал было построено 100 жилых домов и два 153-квартирных 9-этажных дома в городе Аксай. Аким области Алтай Кульгинов неоднократно встречался с жителями этих сел и держал на контроле переселение. Отметим, что дома построены с учетом всех пожеланий березовцев и бестауцев. Из построенных домов ровно половина является 3-комнатными (95 кв.м), а вторую половину составляют 4-комнатные дома (105 кв.м). Дома газифицированы, к ним подведена питьевая и техническая вода, подъездные пути асфальтированы. Придомовая территория пригодна для выращивания плодово-ягодных насаждений, есть место для строительства хозпостроек. Также специально для удобства жителей разработан новый автобусный маршрут. Все эти дома построены за счет средств компании КПО б.в. При этом особое внимание было уделено качеству строительных работ как самих жилых домов, так и строительству внутрипоселковых дорог. Также в Аралтале построена школа на 300 мест, которая откроет свои двери уже в январе 2018 года. Помимо этого в городе Аксае сданы в эксплуатацию 2 многоэтажных дома. В каждом из этих домов по 36 одно- и четырехкомнатных квартир, 54 двухкомнатных и 27 трехкомнатных квартиры. -Стоит отметить, что при строительстве площадь квартир утверждалась исходя из расчета не менее 15 кв.м на одного человека. У домов имеется автономные котельные, которые применяются впервые в городе. Также предусмотрено строительство детской игровой площадки. Для этих целей будет применено широко используемое в Европе мягкое резиновое покрытие, - рассказали в пресс-службе акимата ЗКО. Также в городе построен детский сад на 320 мест, который уже посещают дети переехавших сельчан. Жителям сел Березовка и Бестау помимо новых домов выдана материальная компенсация, которая варьируется от 1 до 15 млн тенге.