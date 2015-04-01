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Социум

В ЗКО завод по производству свежеохлажденной ягнятины проводит тестирование оборудования

31 марта на заводе "Батыс Марка Ламб", что находится в п. Чапаево ЗКО, началась работа по тестированию оборудования на заводе по переработке мяса мелкорогатого скота. Строительство завода завершено, но официальное открытие завода будет в начале мая. Для того чтобы наладить бесперебойное производство свежеохлажденной ягнятины, весь апрель будет проводиться тестирование линии производства. - Наше предприятие "Батыс Марка Ламб" совместно с АО "КазАгрофинанс" запустил мясоперерабатывающий цех свежеохлажденной ягнятины, - говорит директор ТОО "Батыс Марка Ламб" Бахытжан КЕСКЕНБАЕВ. – С сегодняшнего
Marat
В ЗКО завод по производству свежеохлажденной ягнятины проводит тестирование оборудования
31 марта на заводе "Батыс Марка Ламб", что находится в п. Чапаево ЗКО, началась работа по тестированию оборудования на заводе по переработке мяса мелкорогатого скота.
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zavod (2)
Строительство завода завершено, но официальное открытие завода будет в начале мая. Для того чтобы наладить бесперебойное производство свежеохлажденной ягнятины, весь апрель будет проводиться тестирование линии производства. - Наше предприятие "Батыс Марка Ламб" совместно с АО "КазАгрофинанс" запустил мясоперерабатывающий цех свежеохлажденной ягнятины, - говорит директор ТОО "Батыс Марка Ламб" Бахытжан КЕСКЕНБАЕВ. – С сегодняшнего дня мы запускаем тестовый режим, который продлится в течение месяца. Мы проверяем в тестовом режиме каждый узел, а их на линии двенадцать - начиная от забоя и заканчивая обвалкой и упаковкой. Каждый узел имеет свои особенности, вначале мы будем проверять работу каждого узла отдельно, а после отладим синхронизацию всего процесса. Как отметил директор завода, производительность линии завода составляет 1400 голов в смену, общая производительность составляет 5 тысяч тонн за год. Для пробной работы предприятия был закуплен мелкорогатый скот у одного из сельских предпринимателей Акжайыкского района. Для дальнейшей работы молодняк планируется закупать у предпринимателей в нашей области, а также Актюбинской, Кызылординской и других областях Казахстана и приграничных регионах России. Стоит отметить, что на мясокомбинате установлено оборудование известной итальянской фирмы «Rovani SrL». Работу линии отлаживали итальянские представители совместно с работниками бывшего уральского Мясокомбината. - Мы производим оборудование для переработки и трансформации мяса, - рассказал представитель компании «Rovani SrL» Даниэль РОВАНИ. – То есть от живого животного до упаковки мяса в ванночки и поставки в магазины. Это уже второй проект завода по Казахстану, первый мы обустроили в Атырау, но проект этого завода очень большой мощности - 1400 голов в смену. То есть это самый большой завод по переработке в Казахстане, который оборудовала наша компания. Технология процесса на заводе довольно необычна и, как отмечают специалисты, которые не один год проработали на старом Мясокомбинате, разительно отличается от той, которой они пользовались ранее. - Я проработала на Мясокомбинате много лет, и работали мы немного по-другому, - делится своими впечатлениями забойщик Надежда ЛЫКОВА. – Раньше шкуру, к примеру, снимали вверх, а сейчас вниз. Непривычно, но интересно. Мы обучаем молодых тому, что знаем сами и учимся новой технологии сами. По словам акима района, постройка завода в области даст новые рабочие места. Так, при реализации проекта будут созданы 283 рабочих места, из них 224 специалиста производственного направления.
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