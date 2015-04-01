В ЗКО завод по производству свежеохлажденной ягнятины проводит тестирование оборудования

31 марта на заводе "Батыс Марка Ламб", что находится в п. Чапаево ЗКО, началась работа по тестированию оборудования на заводе по переработке мяса мелкорогатого скота. Строительство завода завершено, но официальное открытие завода будет в начале мая. Для того чтобы наладить бесперебойное производство свежеохлажденной ягнятины, весь апрель будет проводиться тестирование линии производства. - Наше предприятие "Батыс Марка Ламб" совместно с АО "КазАгрофинанс" запустил мясоперерабатывающий цех свежеохлажденной ягнятины, - говорит директор ТОО "Батыс Марка Ламб" Бахытжан КЕСКЕНБАЕВ. – С сегодняшнего