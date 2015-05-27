Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

В ЗКО женщина спасла детей, а сама утонула

Трагедия произошла в п. Жалпактал Казталовского района ЗКО на реке Караозен 25 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. Иллюстративное фото с сайта mega-u.ru Как стало известно, на самодельной лодке женщина 1990 года рождения переправила мужа на другой берег, а когда возвращалась с двумя детьми обратно, лодка перевернулась. Детей женщина спасла, но сама утонула. Напомним, в тот же день в Акжайыкском районе ЗКО утонул одиннадцатиклассник.
gorod
В ЗКО женщина спасла детей, а сама утонула
Трагедия произошла в п. Жалпактал Казталовского района ЗКО на реке Караозен 25 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО.
Иллюстративное фото с сайта mega-u.ru
Иллюстративное фото с сайта mega-u.ru
 Иллюстративное фото с сайта mega-u.ru Как стало известно, на самодельной лодке женщина 1990 года рождения переправила мужа на другой берег, а когда возвращалась с двумя детьми обратно, лодка перевернулась. Детей женщина спасла, но сама утонула. Напомним, в тот же день в Акжайыкском районе ЗКО утонул одиннадцатиклассник.
женщина утонула

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article