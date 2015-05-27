В ЗКО женщина спасла детей, а сама утонула

Трагедия произошла в п. Жалпактал Казталовского района ЗКО на реке Караозен 25 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО. Иллюстративное фото с сайта mega-u.ru Как стало известно, на самодельной лодке женщина 1990 года рождения переправила мужа на другой берег, а когда возвращалась с двумя детьми обратно, лодка перевернулась. Детей женщина спасла, но сама утонула. Напомним, в тот же день в Акжайыкском районе ЗКО утонул одиннадцатиклассник.